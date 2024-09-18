Dolar
34.08
Euro
37.99
Altın
2,576.10
ETH/USDT
2,301.70
BTC/USDT
59,874.00
BIST 100
9,789.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü ve divan kurulunun eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık

Flavonoid bakımından zengin gıdaların demans riskini azaltabileceği belirtildi

Kuzey İrlanda'da yapılan bir araştırma, çilek ve çay gibi flavonoid bakımından zengin gıdaların daha fazla tüketilmesinin, demans (bunama) riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Salih Okuroğlu  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Flavonoid bakımından zengin gıdaların demans riskini azaltabileceği belirtildi

Ankara

Kuzey İrlanda'daki Belfast Queen's Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmada, flavonoidden zengin gıdaların tüketiminin demans hastalığıyla ilişkisi incelendi.

Araştırmada, çilek ve çay gibi flavonoid açısından zengin yiyecek ve içeceklerin daha fazla tüketilmesinin demans hastalığı riskini azaltabileceğine işaret edildi.

Bitkisel gıdalarda bulunan flavonoidlerin antioksidan, antienflamatuar gibi birçok faydalı özelliği olduğu belirtilen araştırmada; flavonoidlerin kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalık riskinin azalmasının yanı sıra bilişsel işlevlerin iyileştirilmesiyle de bağlantısının olduğu kaydedildi.

Araştırmanın başyazarı Profesör Aedin Cassidy, yaptığı açıklamada, dünya genelinde demansın yaygınlaştığını ifade etti.

Cassidy, İngiltere'de, yaklaşık yarım milyon kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu "Biobank" adlı biyomedikal veri tabanından 40-70 yaşlarındaki 120 binden fazla kişinin verilerini inceleyerek bu bulguya vardıklarını anlattı.

Aedin Cassidy, günde 6 porsiyon daha fazla flavonoid zengini gıda tüketmenin demans riskini yüzde 28 oranında azalttığını belirtti.

Araştırma ekibinden Dr. Amy Jenning, demansın etkili bir tedavisinin bulunmadığını, dolayısıyla sağlıklı beslenmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları, JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Palamut avında bu sezon bolluk yaşanıyor
Avustralyalı tanık O'Sullivan, İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi'yi katlettiği anları anlattı
THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçakta zorluk çıkaran yolcu tutuklandı
TCG ALEMDAR, DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatında denizaltı kurtarma eğitimleri icra etti

Benzer haberler

Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor

Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosundaki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor

Flavonoid bakımından zengin gıdaların demans riskini azaltabileceği belirtildi

Ağrı'daki dağlarda yetişen kuşburnu kış için toplanıyor

Dünya, yaklaşık 466 milyon yıl önce Satürn'deki gibi bir halkaya sahip olmuş olabilir

Dünya, yaklaşık 466 milyon yıl önce Satürn'deki gibi bir halkaya sahip olmuş olabilir
Tedavisinin ardından tekrar cepheye koşan Kore gazisi, madalyasını gururla taşıyor

Tedavisinin ardından tekrar cepheye koşan Kore gazisi, madalyasını gururla taşıyor
Yeni geliştirilen giyilebilir cihazla 5 aylık bebeklerin sosyal durumları algılayabildiği belirlendi

Yeni geliştirilen giyilebilir cihazla 5 aylık bebeklerin sosyal durumları algılayabildiği belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet