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Sağlık

Fiziksel temas acı, anksiyete ve depresyona iyi gelebilir

Bilim insanları fiziksel temasın acı, anksiyete ve depresyona iyi gelebileceğini ortaya koydu.

Sercan İrkin  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Fiziksel temas acı, anksiyete ve depresyona iyi gelebilir

İstanbul

Almanya ve Hollanda'dan araştırmacılar, sarılma gibi fiziksel temasların insanlardaki etkisini anlamak için yaklaşık 10 bin katılımcının yer aldığı 200'den fazla çalışmayı analiz etti.

Bilim insanları, süresi ve sıklığından ziyade "ufak" ve "kibar" dokunuşların bile yaş grubu fark etmeksizin acı, anksiyete ve depresyona karşı olumlu etkilerinin olduğunu tespit etti.

Araştırmada, insanların yanı sıra hayvanlarla fiziksel temasın da zihin sağlığı açısından kilit rol oynadığı belirlendi.

Ebeveynlerin yeni doğan bebeklere temasının önemine işaret edilen araştırmada, insanlar arasında fiziksel temasın ilerleyen yaşlarda da zihinsel sağlık açısından önemini koruduğuna dikkati çekildi.

Araştırmacılar, fiziksel teması insan hayatına dahil etmenin genel sağlık durumunu iyileştirmede basit ve etkili bir yöntem olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Journal Nature Human Behaviour " dergisinde yayımlandı.

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