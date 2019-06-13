Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.84
BIST 100
91,267.24
Altın
1,336.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Sağlık

Et yeme alışkanlığını değiştirmek ömrü uzatabilir

ABD'de yürütülen bir araştırma et yeme alışkanlığını değiştirmenin ömrü uzatabileceğini ortaya koydu.

Emel Öz Gözellik   | 13.06.2019
Et yeme alışkanlığını değiştirmek ömrü uzatabilir

Ankara

ABD'de yürütülen çalışmada 1986 ila 2010 yıllarında 53 bin 553 kadın ve 27 bin 916 erkek katılımcının yeme alışkanlıkları ve erken ölüm riskine ilişkin verileri incelendi. Araştırmada, günde kırmızı et tüketiminde en az yarım porsiyonluk artışın erken ölüm riskini yüzde 10 oranında artırdığına işaret edildi. 

Beslenme ve ölüm riski verileri incelendikten sonra araştırmacılar, sekiz yıl içinde işlenmiş ve işlenmemiş kırmızı et tüketiminde günde en az yarım porsiyonluk bir artışın, sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 9 daha yüksek erken ölüm riski ile ilişkilendirildiğini belirtti.

"Kırmızı etin diğer protein kaynaklarıyla değiştirilmesinin erken ölüm riskini azaltabilir"

Beslenme ve epidemiyoloji profesörü, Harvard T.H.Chan Halk Sağlığı Beslenme Anabilim Dalı Başkanı ve araştırmanın yazarı Dr. Frank Hu, "Veriler kırmızı etin, kümes hayvanları, balık, kuru yemiş, baklagiller, tam tahıllar ve hatta sebzeler gibi diğer protein kaynaklarıyla değiştirilmesinin erken ölüm riskini azaltabileceğini göstermektedir." dedi.

Hu, bulgulara göre, kırmızı et tüketimini arttırmanın yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğunu ve işlenmiş kırmızı eti fazla tüketen insanlar için riskin özellikle daha arttığını ifade etti.

Çalışmanın sonuçları BMJ (British Medical Journal) dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi
İranlı uzmanlar Abe'den 'mucize çıkmayacağı' görüşünde