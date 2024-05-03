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Sağlık

Eczacılardan "bilinçli vitamin kullanımı" uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, aktar, internet gibi ortamlardan alınan ve kontrolsüz şekilde kullanılan vitaminlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Eczacılardan "bilinçli vitamin kullanımı" uyarısı

Ankara

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yazılı açıklamasında, özellikle büyükşehirlerde kapalı alanlarda çalışma, zaman yönetimi ve stres yönetimi zorlukları nedeniyle, vitamin takviyelerinin çok sayıda kişi tarafından kullanıldığına dikkati çekti.

Kontrolsüz kullanılan ve güvenilir olmayan kaynaklardan alınan vitaminlerin insanların yaşam kalitesini artırmak yerine sağlık riskleri yaratabileceğine işaret eden Saydan, bu ürünlerin marketler, aktarlar, sosyal medya platformları ve online alışveriş sitelerinde serbestçe reklamının yapıldığını aktardı.

Saydan, şunları kaydetti:

"Aktar, internet gibi ortamlarda satılan, içeriği bilinmeyen bu ürünler, sağlığı tehdit edebiliyor. Çünkü, bunlar ilaç formu verilmiş ve içlerinde ilaç ham maddesi olan ürünlerdir. Öncelikle vatandaşlarımıza eczacılar olarak bu tür ürünleri eczanelerimizden almalarını tavsiye ediyoruz. Bu 'ilaç olmadığı' iddia edilen ilaçları lütfen eczanelerimize, bizlere danışmadan almayın ve kullanmayın. Hele internetten fiyatına bakarak cazip tekliflere kanmayın. Çünkü DSÖ internetten satılan ürünlerin yarısının sahte olduğu bilgisini vermektedir."

Gıda takviyesi adı altındaki vitamin, mineral gibi destek ürünlerinin de "ilaç" niteliğinde olduğunun altını çizen Saydan, hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanılan bu ürünlerin ciddi sağlık problemlerine yol açabildiğini belirtti.

D vitamininin mutlaka kandaki düzeyine bakılarak kullanılması gerekiyor

TEİS'ten C ve D vitaminlerinin kullanımıyla ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, suda eriyen C vitamininin uzun süreli ve yüksek dozda kullanımı, böbrek taşı oluşumuna yol açabiliyor.

Özellikle Akdeniz anemisi hastalarında C vitaminin bilinçsiz kullanımı, demir birikimine bağlı kalp yetmezliği ve demir zehirlenmesine, organ nakli hastalarında kullanılan ilaçların etkisini azaltarak organ reddine, kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltarak inme ve felce neden olabiliyor.

Yağda eriyen bir vitamin olan D vitamini ise hormon benzeri görevleri bulunduğundan vücuttan atılmıyor ve birikiyor. D vitaminin bilinçsiz kullanımı, D vitamini zehirlenmesine yol açtığı gibi, damar sertliği, ağır hipertansiyon ve tüberküloz hastalarında ölüme kadar varan ciddi risklere ve böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor.

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