Dolar
29.05
Euro
31.33
Altın
1,977.93
ETH/USDT
2,173.00
BTC/USDT
40,833.00
BIST 100
7,748.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ'den 5 Afrika ülkesi için şarbon salgını uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Afrika ülkesinin şarbon salgını riski ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Gülsüm İncekaya  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
DSÖ'den 5 Afrika ülkesi için şarbon salgını uyarısı

İstanbul

DSÖ'nun internet sitesinden 5 Doğu ve Güney Afrika ülkesindeki şarbon salgınına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kenya, Malavi, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'de salgın nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam 1166 şüpheli vakanın rapor edildiği ve 37 kişinin test raporlarının doğrulandığı bildirildi.

Zambiya'da 2011'den bu yana en kötü şarbon salgınının yaşandığı belirtilen açıklamada, Uganda’da 14 kişinin şarbondan öldüğü, Malavi'de ise bu yıl insanda ilk vakanın görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Zambiya'nın 10 vilayetinden 9'unda insan şarbonu vakalarının bildirildiği, 37 kişinin kontamine su aygırı eti yiyerek hastalığa yakalanmış olabileceğinden şüphelenildiği, bu ülkedeki salgının komşu ülkelere yayılma riskinin yüksek olduğu aktarıldı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, salgınları sonlandırmak için öncelikle hayvanlardaki hastalıklardan kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini aktardı.

İnsan ve hayvan sağlığını korumaya yönelik ortak bir yaklaşım için kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Moeti, "Salgın konusunda gösterilen ulusal çabaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasta hayvanlarla temas bulaşma riskini arttırıyor

Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Mozambik ve Namibya gibi ülkelerin risk altında olduğu uyarısı yapılan açıklamada, nehir kenarına uygun şekilde gömülmemiş hayvan kalıntılarının hastalığın yayılmasına sebep olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, yiyecek-içeceklerden ya da hasta hayvanlarla temastan bulaşan bu hastalığın birçok belirtisi bulunduğuna dikkati çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Ankara'da Haydar Aliyev doğumunun 100. ve ebediyete intikalinin 20. yılında anıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Emine Erdoğan: Filistin topraklarında yaşanan mezalime karşı hakkı ve hakikati savunmayı sürdüreceğiz
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında karar açıklandı

Benzer haberler

DSÖ'den 5 Afrika ülkesi için şarbon salgını uyarısı

DSÖ'den 5 Afrika ülkesi için şarbon salgını uyarısı

Etiyopyalı Akademisyen Oqubay: Afrika ülkeleri artık gelişmekte olan ekonomilerle sıkı bağlar kuruyor

Doğu Afrika'daki yağışlardan 3 milyon kişi etkilendi

Afrika'nın en fazla konuşulan dillerinden Svahilice eğitimleri İstanbul'da yapılıyor

Afrika'nın en fazla konuşulan dillerinden Svahilice eğitimleri İstanbul'da yapılıyor
Save The Children: Geçen yıl aşırı hava olayları nedeniyle 27 milyondan fazla çocuk açlığa sürüklendi

Save The Children: Geçen yıl aşırı hava olayları nedeniyle 27 milyondan fazla çocuk açlığa sürüklendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet