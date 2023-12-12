Sağlık Bakanı Koca, 68 Gazzeli hastanın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hastayı Türkiye'ye getirecek uçağın Mısır'dan havalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçağın, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandığını belirtti.
Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi ülkemize getirecek uçak, Mısır El-Ariş'ten havalandı. pic.twitter.com/2hCa503ADC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2023
Paylaşımda, hasta ve refakatçilerin uçağa bindirildiği görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.