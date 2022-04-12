Dolar
14.68
Euro
15.95
Altın
1,955.18
ETH/USDT
3,015.20
BTC/USDT
40,198.00
BIST 100
2,436.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen insan papilloma virüsünün (HPV) tek dozunun, kanseri önlemek için yeterli olduğunu açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.04.2022
DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli

Cenevre

Aşı etkililiklerine dair araştırmaları değerlendirmek üzere 4-7 Nisan'da toplanan DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), toplantıların ardından yayımladığı değerlendirmede HPV aşısının etkililiğine ilişkin son verileri paylaştı.

Grubun değerlendirmesinde, "tek doz HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yeterli düzeyde sağlam koruma sağladığı" sonucuna varıldı.

HPV aşısına dair araştırma sonucunun "ezber bozucu" nitelikte olduğu ve dünya genelinde tek doz kullanımının, orta ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin aşıya erişimini sağlayıp daha fazla kanser vakasını önleyebileceği vurgulandı.

SAGE'nin bundan önceki yönergelerinde çocuk, genç ve yetişkin kadınlara 2 doz HPV aşısı tavsiyesi yapılmıştı.

Her yıl 300 bin kadın rahim ağzı kanseri kurbanı

DSÖ'nün verilerine göre rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl 300 binin üzerinde kadın yaşamını yitiriyor.

Her 10 rahim ağzı kanseri vakasından 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde görülürken bu vakalara genellikle HPV aşısına erişim eksikliği sebep oluyor.

DSÖ, "Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmeyi Hızlandırmak için Küresel Strateji" programı kapsamında, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanmasını ve yüzde 70'ine kanser taraması yaptırılmasını hedefliyor.

Bu tedbirlerin alınması halinde 2050'ye kadar rahim ağzı kanseri ölümlerinin yüzde 40 azalacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi
Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli

DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli

DSÖ, Ukrayna'da sağlık merkezlerine 100'ün üzerinde saldırı yapıldığını açıkladı

DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor

DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99'u sağlıksız hava soluyor
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı

DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı