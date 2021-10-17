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Sağlık

Doktorlar, hareketsizliğe karşı pedal çevirdi

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şırlak, 'Her yıl Türkiye'de ortalama 30 bin, dünyada ise 3 milyon kişi 'pıhtı' nedeniyle yaşamını yitiriyor.' dedi.

Mehmet Ali Derdiyok   | 17.10.2021
Doktorlar, hareketsizliğe karşı pedal çevirdi

İstanbul

"Dünya Tromboz Günü" dolayısıyla hareketsiz yaşama ve buna bağlı oluşan pıhtı rahatsızlıklarına karşı dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte doktorlar pedal çevirdi.

Dünya Tromboz Günü kapsamında Florya Sahili'nde düzenlenen etkinliğe, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği üyesi hekimler katıldı.

Etkinlikte konuşan Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Dünya Toromboz Günü kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, pıhtı ve pıhtıya bağlı oluşan hastalıkların farkındalığını artırmak istediklerini söyledi.

13 Ekim hafta içine denk geldiği için bu etkinliği daha fazla kişiye ulaştırmak amacıyla bugün yaptıklarını belirten Prof. Dr. Şırlak, "Her yıl Türkiye'de ortalama 30 bin, dünyada ise 3 milyon kişi 'pıhtı' nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu bir yılda meme kanseri, HIV ve trafik kazalarında ölenlerin toplamından daha yüksek bir sayı" dedi.

Prof. Dr. Şırlak, pıhtıya bağlı hastalıklarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Pıhtı, atar ve toplar damar içerisinde herhangi bir yerde pıhtı oluşmasıdır. Bunun sonucunda kan akışının tamamı veya bir bölümünün kesintiye uğramasıdır. Atar damarlarda olduğu zaman kalp krizi ya da beyni ilgilendiren inmelerle oluşur. Toplar damarlarda olduğu zaman da akciğerlere hareket etmesiyle ölümcül bir hastalıkla sonuçlanır. Toplar damarlardaki pıhtıdan çok, atar damardaki pıhtılaşma daha fazla oluyor. Akciğere bağlı ölümlerin 4'te 1'ine denk geldiği görülüyor. Özelikle gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde yapılan çalışmalarda, meme kanseri, aids ve kazalara bağlı ölümlere baktığımızda, pıhtıdan oluşan ölümlerden daha düşük olduğu görülüyor. Son derece yüksek rakamlı ölümlere sonuçlanan bir hastalık."

Burada bulunmalarının amacının önlenebilir faktörlerin önüne geçmek ve ölümcül rakamları aşağı çekmek olduğunu dile getiren Şırlak, "Özelikle hareketsiz kalmak, uzun süreli çeşitli ameliyatlar sonucu pıhtılaşma daha çok karşımıza çıkıyor. Çeşitli genetik faktörlerle karşımıza çıkıyor. Obezite önemli bir risk faktörü, çeşitli hormon tedavisi ya da doğum kontrol hapları riski artırıyor. Önlenebilir en önemli faktör hareket etmek. Hareketsizliği yenersek bu hastalığın önemli bir yüzdesini önleyebiliriz." diye konuştu.

Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tankut Akay da farkındalık oluşturmak adına etkinliğe katıldıklarını ve bu yılki sloganlarının "Pıhtıya karşı hareket et ve pedal çevir" olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Akay, her sene bu etkinliği yaptıklarını hatırlatarak, "Dünyada önlenebilir ölümlü hastalıkların başında gelen pıhtıya dikkati çekmek için buradayız. Bu sene bisiklet teması yaptık geçen sene dans etmekti." dedi.

Daha sonra bisikletlere binen Prof. Dr. Mustafa Şırlak ve beraberindeki hekimler, 4 kilometrelik gezi gerçekleştirdi.

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