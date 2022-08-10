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Sağlık

Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Brezilya'da artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle bulaşma endişesiyle birçok maymunun öldürülmesinden üzüntü duyduklarını bildirdi.

Mehmet Alaca   | 10.08.2022
Brezilya'da maymun çiçeği vakaları nedeniyle maymunlara saldırılar artıyor

Ankara

Brezilya haber sitesi G1'in haberinde, artan maymun çiçeği vakalarından endişelenenlerin, Sao Paulo eyaletindeki Sao Jose do Rio Preto şehrinde bir haftadan kısa sürede 10 maymunu zehirleyerek öldürdüğü belirtildi. Başka şehirlerde de benzer olaylar yaşandığı kaydedildi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaptığı basın açıklamasında, hayvanlara yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını söyledi.

Virüs nedeniyle insanların hayvanlara saldırmaması gerektiğine işaret eden Harris, "İnsanlar, şu anda yaşanan salgında bulaşmanın insanlar arasında olduğunu bilmeli." dedi.

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle kaydedilen ilk ölümü 29 Temmuz'da bildiren Brezilya'da 1700'den fazla maymun çiçeği vakası bulunuyor.

Ülkede, sarıhumma salgınları sırasında da maymunlara yönelik ciddi saldırılar olmuştu.

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