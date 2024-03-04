Bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor
Dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin obeziteyle yaşadığı, 1990-2022 arasında çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranının 4 kat arttığı bildirildi.
Ankara
İngiltere merkezli The Lancet dergisi tarafından ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) katkılarıyla obezite, zayıflık ve bunların önlenmesine ilişkin bir rapor yayımlandı.
2022 yılı verilerini içeren raporda, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın obeziteyle yaşadığı bildirildi.
- Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor
- Obeziteli bireylere yönelik ayrımcılığın tedavilerini olumsuz etkilediği belirtiliyor
- Kilo fazlası olanlar Obezite Okulunda sağlıklı zayıflıyor
- Ekran karşısında beslenme çocuklarda obezite riskini artırıyor
Yetişkinlerde obezite görülme oranı, 1990'dan bu yana iki kattan fazla, çocuklar ve ergenler (5 ila 19 yaş arası) arasında ise dört kat arttığı ifade edildi.
Obeziteden etkilenen toplam çocuk sayısı, 1990'daki 31 milyona kıyasla 2022'de yaklaşık 160 milyona ulaştığı kaydedildi.
2022'de yaklaşık 880 milyon yetişkinin obeziteyle yaşadığı vurgulandı.
Obeziteli bireylere yönelik ayrımcılığın tedavilerini olumsuz etkilediği belirtiliyor
Obeziteli bireylere yönelik damgalama ve ayrımcılığın bireylerin hayatının farklı alanlarında karşılarına çıktığı ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyerek kimi vakalarda hastaların tedaviyi terk etmesine yol açtığı belirtiliyor.
Kilo fazlası olanlar Obezite Okulunda sağlıklı zayıflıyor
Edirne'de kilo fazlası olanlar, Obezite Okulunda uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme ve spor programlarıyla sağlıklı zayıflıyor.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi ve Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezindeki okul programlarında, "Sağlık için sağlıkla zayıfla" sloganıyla katılımcılara yılda 3 kez 4'er aylık eğitimler veriliyor.
Ekran karşısında beslenme çocuklarda obezite riskini artırıyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların ekran başında sağlıksız beslenmelerinin obezite riskini arttırdığını belirtti.
Ekrana bakma süresinin iki yaştan sonra bir saatle sınırlandırılması gerektiğinin altını çizen Dinçer, şöyle devam etti:
"Amerikan Pediatri Akademisi, 18-24 aydan önce çocukların ekranla tanışmamasını öneriyor. İki yaş sonrası dönemde çocuklar öz becerilerini kazanırlar ve tek başına yemek yeme becerileri gelişir. Çocuklar ekran karşısında obeziteye neden olabilecek besinleri tercih etmektedirler. Ekran, çocuğun dikkatini dağıtarak onu yemekten alıkoyabilir. Bu durumda çocuk yemeğe odaklanamaz ve ekrana hipnotize olabilir. Dolayısıyla önündeki yiyeceğin farkına varamaz. Bir diğer olumsuz etki ise açlık ve tokluk hissinin etkilenmesidir. Çocuğun tüm ilgisi ekrana yönelik olduğunda tokluğun farkına varmayabilir, bu da obezite riskini artırabilir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.