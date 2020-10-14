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Sağlık

Batman'da özel bir hastanede hastaları robot ADA karşılıyor

Hastane müdürü Burhan Dinç, "Yerli üretim olan mini ADA robotlarının hastanemizde hangi birimlerde neler yapabileceğini görmek amacıyla deneme süreci başlattık" dedi.

İbrahim Toprak   | 14.10.2020
Batman'da özel bir hastanede hastaları robot ADA karşılıyor

Batman

Batman'da özel bir hastanede hastaları yerli teknoloji ile üretilen robot ADA karşılıyor.

Konya'da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan "AkınRobotics" fabrikasında tasarlanan robot ADA, Batman'da özel bir hastanede hizmet veriyor.

Hastaları kapıda karşılayan 3 robot, yönlendirme, bilgi verme, oda tanıtımı ve randevu konularında yardımcı oluyor.

Hastanedeki verimliliğini ölçme amacıyla test uygulamasına başlanan robotlara en çok da çocuklar ilgi gösteriyor.

"Teknolojinin imkanlarını hastalarımızın hizmetine sunmak istiyoruz"

Hastane müdürü Burhan Dinç, yaptığı açıklamada, teknolojik imkanları hastalara sunmak amacıyla yapay zeka robotlar ile çalışmaya başladıklarını söyledi.

Deneme aşamasında olan robot hizmetinin verimliliğini test ettiklerini belirten Dinç, "Amacımız hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak. Teknolojinin imkanlarını hastalarımızın hizmetine sunarak, kolaylık sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda yerli üretim olan mini ADA robotlarının hastanemizde hangi birimlerde neler yapabileceğini görmek amacıyla deneme süreci başlattık." diye konuştu.

Robotların hastalara eşlik etme, bilgi verme, yönlendirme ve oda tanıtımı gibi bazı alanlarda başarılı olduğunu gördüklerini aktaran Dinç, "Robotların kullanım alanlarını genişleterek ileriki süreçte bu teknolojiyi halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Hastalarımız mini ADA robotlarına büyük ilgi gösterdi. Bu da bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.


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