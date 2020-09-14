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Sağlık

Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Volkan Kaşik   | 14.09.2020
Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Malatya

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başhekimimiz Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavisini evde alan başhekimimizin şu an durumu iyidir. Başhekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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