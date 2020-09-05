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Sağlık

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına iyi haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını bildirdi.

Duygu Yener   | 05.09.2020
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına iyi haber

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına ilişkin Twitter hesabında açıklamada bulundu.

Bakan Koca, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak." ifadesini kullandı.

Kovid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verileceğini belirten Koca, "Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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