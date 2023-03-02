Dolar
18.89
Euro
20.03
Altın
1,836.56
ETH/USDT
1,634.30
BTC/USDT
23,381.00
BIST 100
5,276.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Araştırma: D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir

Demans hastalığının önlenmesi için D vitamini takviyesi almanın yararlı olabileceği belirlendi.

Dilara Karataş   | 02.03.2023
Araştırma: D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir

Ankara

Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, D vitamini takviyesi ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 12 bin katılımcıyla çalışma yapıldı.

Kanada ve İngiltere'den araştırmacılar, katılımcılardan D vitamini takviyesi alan 4 bin 637 kişilik grupta, takviye almayan gruba göre yüzde 40 daha az demans görüldüğünü tespit etti.

Katılımcıların 2 bin 696'sında 10 yıl içinde demans geliştiği tespit edilirken bu gruptaki 2 bin 17 kişinin demans teşhisi konulmadan önce hiç D vitamini takviyesi almadığı, 679'unun ise çok az takviye aldığı belirtildi.

Kanada'daki Calgary Üniversitesi Hotchkiss Beyin Enstitüsü ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesinden araştırmacılar, katılımcıların ortalama yaşının 71 olduğunu ve araştırmaya kaydolduklarında demans teşhislerinin bulunmadığını kaydetti.

Araştırmacılardan Zahinoor Ismail, "D vitamininin beyinde demansı azaltabilecek bazı etkilerinin olduğunu biliyoruz ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma sonucu elde edilen bulguların D vitamini takviyesi alması gereken gruplara ilişkin önemli bilgiler verdiğini belirten Ismail, "Bilişsel gerileme başlamadan önce erken takviye almanın yararlı olabileceğine işaret eden kanıtlar bulduk." ifadesini kullandı.

Exeter Üniversitesinden Byron Creese de demansın önlenmesi veya en azından geciktirilmesinin, bu hastalıktan etkilenen insan sayısının artması göz önüne alındığında büyük önem taşıdığını kaydetti.

Creese, "Bu araştırma sonucu, bize D vitamini takviyesinin demansı önlemede ya da geciktirmede yararlı olabileceğine işaret ediyor ancak şimdi bunu kesinleştirmek için klinik deneyler yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihi Maraş Çarşısı esnafı depremin ardından yeniden kepenk açmaya başladı
Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor
İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
Deprem nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde yarıklar oluştu

Benzer haberler

Araştırma: D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir

Araştırma: D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir

Araştırma: Günde 11 dakika tempolu yürümek her 10 erken ölümden birini önleyebilir

Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, deprem bölgesindeki enkazlarda çalışma yaptı

Çok az tuz tüketmek kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir

Çok az tuz tüketmek kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir
Araştırma: Dünya'daki çocukların yüzde 22'si yeme bozukluğu belirtisi gösteriyor

Araştırma: Dünya'daki çocukların yüzde 22'si yeme bozukluğu belirtisi gösteriyor
Depremlerin yer kabuğuna etkisi TÜBİTAK destekli projeyle araştırılıyor

Depremlerin yer kabuğuna etkisi TÜBİTAK destekli projeyle araştırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet