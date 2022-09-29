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Sağlık

Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün hizmete açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde hasta kabulü başladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 29.09.2022
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Tek yerleşkede toplanan 8 ayrı hastaneden oluşan, 1000 polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip, günde ortalama 750 ameliyat ve 40 bin muayene yapılabilecek Ankara Etlik Şehir Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinde hastalara hizmet verilmeye başlandı.

Hastaneye daha önceden randevu alarak göz muayenesi olmaya geldiğini anlatan 72 yaşındaki Abdülmuttalib Dursun, "Buradaki hizmeti beğendim, doktorlar çok güzel ilgileniyor, teçhizatlar çok güzel. Aldığım hizmetten çok memnun oldum." dedi.

"Doktorlar çok ilgili, tüm işlemlerimizi rahatlıkla yaptırdık"

Necati Karahan da hastanenin içini çok beğendiğini, sadece yeni olduğu için bazı birimleri bulmakta zorlandığını, bunun da zamanla oturacağına inandığını belirterek, "Bugün halamı hastaneye getirdim, sabah geldik kardiyoloji, göğüs hastalıkları muayenesi, kan tahlilleri, EKG çekimi hepsini rahatlıkla yaptırdık. Doktorlar ve çalışanlar çok ilgili." diye konuştu.

64 yaşındaki Münevver Pınar ise hastanenin hem güzel hem de temiz olduğunu belirterek, "Devletimize çok teşekkür ediyoruz bu hizmet için." ifadesini kullandı.

"Dünya standartlarında bir hastane, herkes gelip görmeli"

Bir dönem Almanya'nın Münih kentinde inşaat işlerinde çalıştığını anlatan 61 yaşındaki Cevdet Üçok, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün hastanede muayene oldum, gerçekten birinci sınıf. Yapanların ellerine sağlık. Cihazlar son sistem, pırıl pırıl. Dünya standartlarında bir hastane."

Hastaneye eşiyle birlikte göz kontrolü için geldiğini söyleyen Eyüp Öztürk, "Hastane çok güzel, elbette yeni olduğu için biraz yürüdük ama yardımcı olan personel var. Yapılan hizmet, kim yaparsa yapsın, iyidir, halka hizmettir. Bu çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Hüsniye Öztürk de "Cumhurbaşkanımıza bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Herkes görüyor, çok güzel hizmetler bunlar." dedi.

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