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TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem milletvekilleri yemin ediyor
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Sağlık

Alman BioNTech, akciğer kanseri ilacında ilerleme kaydetti

Antikor adayının, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü aktarıldı.

Bahattin Gönültaş  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Alman BioNTech, akciğer kanseri ilacında ilerleme kaydetti

Berlin

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, akciğer kanserine karşı bir ilaçta ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin akciğer kanserine karşı OncoC4’un antikor adayı ONC-392'nin (gotistobart) faz ½ denemelerinde cesaret verici işaretler alındığı belirtildi.

Antikor adayının katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü aktarıldı.

Yetkililerden onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtildi.

BioNTech ve OncoC4, 20 Mart’ta akciğer kanseri ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacaklarını duyurmuştu.

İş birliği süresince, BioNTech, OncoC4’ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücreti sağlayacak.

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