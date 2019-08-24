Euro
6.42
Dolar
5.76
BIST 100
97,149.04
Altın
1,526.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalıkta' ilk ölüm

ABD'de elektronik sigara kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan gizemli akciğer hastalığı sebebiyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emre Karaca   | 24.08.2019
ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalıkta' ilk ölüm

Ankara

Illinois Halk Sağlığı Anabilim Dalından (IDPH) yapılan açıklamada, Illinois eyaletinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, aynı nedenle hastaneye kaldırılanların sayısının 22'ye ulaştığı ve 12 kişinin de sağlık kontrollerinin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, hastaların 17 ila 38 yaşlarında oldukları ve nefes almada zorluk, nefesin kesilmesi ve göğüs ağrıları gibi şikayetlerle hastaneye geldikleri, hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IDPH Direktörü Dr. Ngozi Ezike, semptomların tek bir hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığının netleştirilemediğini, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinden (CDC) uzmanların vakaları incelemek için salı günü Illinois'e geldiklerini söyledi.

CDC'ye göre, 28 Haziran ila 20 Ağustos'ta, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişi tıbbi olarak henüz tanımlanamayan akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurdu.

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

İran ABD'li Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırım listesine aldı

İran ABD'li Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırım listesine aldı

ABD'den 'Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor' uyarısı

ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalıkta' ilk ölüm

CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor

CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor
Trump'tan Çin'deki ABD'li şirketlere 'evinize dönün' çağrısı

Trump'tan Çin'deki ABD'li şirketlere 'evinize dönün' çağrısı
'Nükleer anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğiz'

'Nükleer anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğiz'