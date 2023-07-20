Dolar
26.93
Euro
30.20
Altın
1,980.24
ETH/USDT
1,912.80
BTC/USDT
30,200.00
BIST 100
6,633.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya limanları ve marinaları hedef aldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya’nın dün gece yine Odessa ve Mıkolayiv bölgelerine saldırı düzenlediği, limanları ve marinaları hedef aldığını bildirdi.

Aliia Raimbekova, Davit Kachkachishvili  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Ukrayna: Rusya limanları ve marinaları hedef aldı

Kiev

Komutanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Rusların yine Ukrayna’nın güney bölgelerine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinin Rus saldırısına uğradığına işaret edilen açıklamada, "Rus füzeleri, limanları, marinaları, apartmanları ve ticari binaları hedef aldı. Düşman 19 seyir füzesi ve 19 kamikaze insansız hava aracı kullandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetlerinin diğer birimlerle işbirliğinde yaptığı muharebe operasyonları sonucunda 5 seyir füzesi ve 13 "Şahid" İHA olmak üzere toplam 18 hava hedefinin imha edildiği aktarıldı.

Ukrayna’nın Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın dün gece Mıkolayiv şehir merkezine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının 3 katlı bir apartman ve çevresindeki altyapıya yapıldığına işaret eden Kim, saldırıda 19 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü paylaşımı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İskenderun Kore Mahallesi Konteyner Kenti'nin açılışı gerçekleştirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Adalet Bakanı Tunç'tan adli tatil açıklaması

Benzer haberler

Ukrayna: Rusya limanları ve marinaları hedef aldı

Ukrayna: Rusya limanları ve marinaları hedef aldı

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

BM, Karadeniz Tahıl Koridoru'nda gemilere güvenlik teminatı veremeyeceğini duyurdu

Putin: (Tahıl anlaşması) Tüm koşullar yerine getirilirse derhal anlaşmaya döneriz

Putin: (Tahıl anlaşması) Tüm koşullar yerine getirilirse derhal anlaşmaya döneriz
Ukrayna: Rusya, savaşın başlangıcından bu yana Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi

Ukrayna: Rusya, savaşın başlangıcından bu yana Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi
Kılıç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ittifakı içinde Putin ile açık ve olumlu ilişki yürüten tek lider

Kılıç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ittifakı içinde Putin ile açık ve olumlu ilişki yürüten tek lider
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet