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Yaşam, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukraynalı 40 yetim çocuk Antalya'da misafir ediliyor

Rusya-Ukrayna savaşında anne ve babalarını kaybeden 40 yetim çocuk, bir haftalığına Antalya'da misafir ediliyor.

Ayşe Yıldız  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Ukraynalı 40 yetim çocuk Antalya'da misafir ediliyor

Antalya

Antalya Düşünce Platformu (ADP) üyelerinin girişimleri, AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Valiliğinin destekleriyle savaşta anne ve babalarını kaybeden Ukraynalı 40 yetim çocuk ile beraberindeki 5 Ukraynalı yetkili, Falez Uygulama Oteli'nde konaklıyor.

Vali Ersin Yazıcı, yetim çocukları, platformun başkanı Halil Güvenbaş, platform üyesi Prof. Dr. Mustafa Ertürk, savaş mağduru çocuklar, Kiev Sosyal Sorumluluk Birimi Koordinatörü Tetyana Chetvertak ve Ukraynalı yetkilileri kabul etti.

Ülke olarak her zaman savaşa karşı olduklarını belirten Yazıcı, savaşın bütün dünyaya kötülük getirdiğini dile getirdi.

Ukraynalı çocukları misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Savaş, başta çocuklar olmak üzere bütün dünyaya ne yazık ki kötülük getiriyor. Savaşın başladığı ilk günlerden itibaren 'Nasıl yardımcı olabiliriz' noktasında Ukrayna konsolosumuz ile sık sık görüşmeler yaptım. Türk halkının bu haksızlığa ve bu savaşa karşı çıktığını Ukrayna Antalya Konsolosumuz da şahit oldu. Burada yaşayan Ukraynalı misafirlerimiz de bunun şahididir. Antalya olarak biz bu savaşa karşıyız."

"Halkımız, böyle sıcak bir karşılama için size çok teşekkür ediyor"

Kiev Sosyal Sorumluluk Birimi Koordinatörü Chetvertak ise Türkiye'nin desteğinin Ukrayna için önem arz ettiğini vurgulayarak, babalarını savaşta kaybetmiş 40 çocuğu Antalya'ya getirdiklerini dile getirdi.

Chetvertak, Türkiye'nin desteğinin önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çocukların burada dinlenmesi, roket seslerinden uzak kalmaları onlara çok iyi gelecek. Füzelerin ve patlamaların sesini duymamak bizim için çok değerli bir his. Halkımız, böyle sıcak bir karşılama için size çok teşekkür ediyor. Türkiye'nin hep bizim yanımızda olacağını umuyoruz. Ülkemiz çok zor zamanlar geçiriyor. Buradaki çocukların koruma altında ve güvenli bir yerde bulunmaları çok önemli. Çok zor bir süreç geçiriyorlar ve burada dinleniyorlar. Bu yüzden size çok teşekkür ediyoruz."

Ziyarette Ukraynalı çocuklar, savaşa karşı duruşlarını konu alan resimlerini Vali Yazıcı'ya hediye etti.

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