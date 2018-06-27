İsveçli Bakan Strandhall'den Jimmy Durmaz'a 'formalı' destek

İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Strandhall, Dünya Kupası'ndaki Almanya mağlubiyeti sonrası ölüm tehditlerine ve ırkçı saldırılara maruz kalan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın formasıyla meclise giderek Türk asıllı oyuncuya destek verdi.

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STOCKHOLM

İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki Almanya mağlubiyeti sonrası ölüm tehditlerine ve ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı İsveçli milli futbolcu Jimmy Durmaz'ın formasıyla meclise gitti.

Bakan Strandhall, Almanya Milli Takımı'nın 90+5'inci dakikada attığı golle İsveç'i 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından ölüm tehditleri ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalan Jimmy Durmaz'a destek verdi.

Durmaz'ın 21 numaralı milli takım formasıyla meclise giden Strandhall, yolda çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Strandhall'ın "Bugünkü kıyafetim. Biz İsveçiz." notuyla yaptığı paylaşım, binlerce beğeni aldı.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu maçında Almanya, İsveç'i Toni Kroos'un 90+5'inci dakikada frikikten attığı golle 2-1 mağlup etmişti. Faul yaparak serbest vuruşa neden olan 29 yaşındaki Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından taraftarın tehditlerine maruz kalmıştı.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Durmaz'ın hesabından paylaştığı fotoğrafa, ırkçı söylem ve ölüm tehditleri içeren 3 bine yakın yorum yapıldı. İsveç Futbol Federasyonu, bu yorumları yazanların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunmuştu.

Muhabir: Atila Altuntaş