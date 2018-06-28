İki ülke daha Dünya Kupası'na veda etti

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında Tunus, Panama'yı 2-1 yenerken, iki ülke de kupaya veda etti.

SARANSK

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında Tunus, Panama'yı 2-1 yendi.

Grupta daha önceki maçlarda üst tura çıkma şanslarını yitiren iki ülke de kupaya veda etti.

33. dakikada Panama 1-0 öne geçti. Jose Luis Rodriguez'in ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, savunmada Meriah'a çarparak yön değiştiren top ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Panama'nın üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Tunus skoru eşitledi. Sliti'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topu kontrol eden Khazri meşin yuvarlığı içeri çıkardı. Fakhreddine Ben Youssef, altıpas çizgisi üzerinde buluştuğu topu filelere gönderdi: 1-1

Fakhreddine Ben Youssef'in kaydettiği bu gol, Dünya Kupası tarihinin 2500. golü olarak kayıtlara geçti.

66. dakikada Tunus öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Haddadi'nin pasında arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Khazri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

Tunus, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Muhabir: Ercan Çakar



