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Yaşam, Ramazan 2025

YediHilal Derneği, "Geleneksel Medine Usulü" iftar programı gerçekleştirdi

YediHilal Derneğince Şehzadebaşı Camii'nde "Geleneksel Medine Usulü" iftar programı düzenlendi.

Ali Cevahir Aktürk  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
YediHilal Derneği, "Geleneksel Medine Usulü" iftar programı gerçekleştirdi Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

İstanbul

Camiye gelen dernek üyeleri, iç avlu ve bahçede hazırlanan yerlerde oturdu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını dernek başkanı Samet Paçacı yaptı.

Paçacı, "Bugün Türkiye'nin 55 farklı şehrinde 107 temsilcilikte bu sofraları kurmak bize nasip oldu. Allah'a hamdediyoruz. Cami merkezli iftar sofralarını YediHilal bütün Türkiye'ye örnek olarak göstermiş, bu berekete vesile olmuştur. Rabbim bu sofraların aynısını özgür Kudüs'te ve siyonist İsrail'den kurtulmuş olan Gazze'de kurmaya ve hatta Türkistan'da ve dahi batının bütün ülkelerinde kurmayı bizlere nasip etsin." dedi.

Derneğin İstanbul İl Başkanı Muhammed Fatih Aktı ise emeği geçen teşkilatlarına ve programa katkıda bulunanlara teşekkürlerini sunarak, "Rabbim bizlere İnşallah Medine usulü iftarlarımızı hem Medine'de hem de özgür Kudüs ve Filistin'de yapmayı nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla programa katılanlar oruçlarını açtı.

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