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Yaşam, Ramazan 2025

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri 23. gününde devam ediyor.

Şeyma Güven  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri konserlerle devam ediyor Fotoğraf: Betül Abalı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, sanatçı Zeyd Şoto'nun yanı sıra Jandarma Mehteran Komutanlığı ve Jandarma Bandosu ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu ve Tüfekli Gösteri Birliğince konserler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı 23. gününde devam ediyor.

Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program kapsamında bugün sahne alan Bosna Hersekli Müslüman sanatçı Zeyd Şoto, "Al-Muallim" ve "Zahid Bizi Tan Eyleme" gibi sevilen parçaları, özgün yorumuyla sanatseverlerin beğenisine sundu.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda da etkinliklerde, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve Jandarma Bandosu ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu ve Tüfekli Gösteri Birliği'nce de konserler düzenlendi.

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