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Yaşam, Ramazan 2024

T3 Vakfı'ndan 18 ilde bayram ziyareti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Ramazan Bayramı öncesinde Darülaceze ve huzurevlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Tolga Yanık  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
T3 Vakfı'ndan 18 ilde bayram ziyareti

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, Erzincan, İzmir, Trabzon, Karaman, Tunceli, Gaziantep, Erzurum, Antalya, Samsun, Sivas, Isparta, Sakarya, Bartın, Manisa, Artvin, Van olmak üzere toplam 18 ilde bayram ziyareti yapıldı.

İstanbul'da Darülaceze'deki program atölyelerle başladı, T3 Vakfı çalışanları ve gönüllüleri, ahşap boyama ve ebru atölyesi düzenledi.

Atölye etkinliklerinin tamamlanmasının ardından Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır konuşma yaptı. Cebeci, Darülaceze ziyareti için T3 Vakfı'na teşekkürlerini iletti. Hıdır ise Darülaceze'nin sakinlerine T3 Vakfı adına hürmetlerini sundu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi yapıldı ve T3 Vakfı çalışanları ile gönüllüleri, Darülaceze'deki büyüklere bayram hediyelerini verdi.

Bayram ziyareti toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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