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Türkiye, Ramazan 2020

Pide üretimi iftara 2 saat kala sonlandırılacak, satışı iftara kadar sürecek

Fırınlarda ramazan pidesinin üretimi iftardan 2 saat önce duracak ancak satışı iftara kadar devam edecek.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 24.04.2020
Pide üretimi iftara 2 saat kala sonlandırılacak, satışı iftara kadar sürecek

Ankara

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde sıcak pide veya ekmek almak isteyen vatandaşların oluşturacağı düşünülen yoğunluğun ve fiziksel temasın önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı. 

Bu kapsamda fırınlarda pide, ekmek ve özel sipariş üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak ancak iftar vaktine kadar pide veya ekmek satışı sürecek.

İftar saatinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer işlemler devam edecek.

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