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Türkiye, Ramazan 2020

İstanbul'da iftarda dolup taşan meydanlar boş kaldı

Ramazanla özdeşleşen, toplu iftarların yapıldığı Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüp Sultan meydanlarında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sessizlik hakimdi.

İlyas Kaçar   | 24.04.2020
İstanbul'da iftarda dolup taşan meydanlar boş kaldı Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

İstanbul'da ramazanla bütünleşen, toplu iftarların yapıldığı Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüp Sultan meydanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ilk iftarda boş kaldı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, ramazanın da etkisiyle İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller sakindi.

"11 ayın sultanı" ramazanın heyecanını yaşayan İstanbullular, bu sene, ramazanla bütünleşen, toplu halde oruçların açıldığı Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüp Sultan meydanlarında iftar yapamadı.

Her yıl ramazan orucunun başlamasıyla İstanbulluların aileleriyle yemeklerini hazırlayıp geldiği, ezanın okunmasıyla heyecanla bekledikleri iftarlarını dualarla açtığı söz konusu meydanlara bu sefer sessizlik hakim oldu.

Söz konusu meydanlarda belediyenin etkinlik çadırı, yöresel yemeklerin yer aldığı stantlar ve kitap fuarı da bu yıl açılmadı.

Televizyon kanallarının, başta Sultanahmet Meydanı olmak üzere birçok noktadan yaptıkları canlı iftar programları da Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.

Önceki yıllarda ramazan ayında ailelerin çocukları, misafirleri, akrabalarıyla gelip doldurduğu meydanlarda, sadece güvenlik tedbiri alan polis ekipleri yer aldı. Boş meydanlardaki kediler de güzel görüntüler oluşturdu.

Her yıl vatandaşlar tarafından ziyaret edilen Fatih'teki Oruç Baba Türbesi de sessizliğin hakim olduğu adreslerden biri oldu.







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