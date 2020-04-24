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Dünya, Ramazan 2020

Tunus'ta koronavirüs tedbirleri eşliğinde ramazan alışverişi

Tunus'ta ramazan ayının ilk gününde alışveriş yapmak isteyenler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak, başkentin Merkez Çarşısı'nda ihtiyaçlarını karşıladı.

Yosra Ouanes,Çağrı Koşak   | 24.04.2020
Tunus'ta koronavirüs tedbirleri eşliğinde ramazan alışverişi Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus'ta koronavirüs tedbirleri eşliğinde ramazan alışverişi

Tunus'ta ramazan ayının ilk gününde alışveriş yapmak isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak, başkentin Merkez Çarşısı'nda ihtiyaçlarını karşıladı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kalabalığı önlemek için vatandaşlar çarşıya sırayla alınırken kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Sosyal mesafeye dikkat eden Tunuslular, meyveden sebzeye, balıktan tahıla birçok ürünün yer aldığı pazarda alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, her yıl ramazan ayında olduğu gibi ülkede gıda fiyatlarının kontrol edildiğini ve aşırı fiyat artışlarına izin verilmediğini duyurmuştu.

Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı vefat sayısının 38, vaka sayısının ise 918 olduğu açıklanmıştı.

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