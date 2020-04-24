Tunus'ta koronavirüs tedbirleri eşliğinde ramazan alışverişi
Tunus'ta ramazan ayının ilk gününde alışveriş yapmak isteyenler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak, başkentin Merkez Çarşısı'nda ihtiyaçlarını karşıladı.
Tunus
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kalabalığı önlemek için vatandaşlar çarşıya sırayla alınırken kapıda uzun kuyruklar oluştu.
Sosyal mesafeye dikkat eden Tunuslular, meyveden sebzeye, balıktan tahıla birçok ürünün yer aldığı pazarda alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.
Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, her yıl ramazan ayında olduğu gibi ülkede gıda fiyatlarının kontrol edildiğini ve aşırı fiyat artışlarına izin verilmediğini duyurmuştu.
Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı vefat sayısının 38, vaka sayısının ise 918 olduğu açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.