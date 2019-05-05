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Türkiye, Ramazan 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Berk Özkan   | 05.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu.

Erdoğan, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun."

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