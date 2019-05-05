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Afganistan uyruklu kişinin kemerle darbedilmesi hakkında iddianame

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Afganistan uyruklu kişiyi kemerle darbettikleri ileri sürülen 1'i çocuk 3 kişi hakkında Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı belirtildi.

Rifat Yerlikaya   | 05.05.2019
Afganistan uyruklu kişinin kemerle darbedilmesi hakkında iddianame

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Afganistan uyruklu kişiyi kemerle darbettikleri ileri sürülen 1'i çocuk 3 kişi hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi.

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, yaptığı yazılı açıklamada, Çay ilçesinde iki Afganistan vatandaşına yönelik gerçekleştirilen şiddet ve eziyet olayının 24 Nisan'da saat 01.00 sıralarında gerçekleştiğini belirtti.

Afgan uyruklu iki kişinin, evlerine gitmek amacıyla yolda yürüdükleri sırada daha önceden tanımadıkları ve aralarında herhangi bir husumet bulunmayan şüpheliler B.M.Ç. ve Y.Ç. ile suça sürüklenen çocuk B.K. tarafından durdurulduğunu, ardından hakaretlerle darbedildiğini ifade eden Sever, şunları kaydetti:

"Bu sırada mağdurlardan biri şüphelilerin elinden kaçmış ancak diğer mağdur şüpheliler tarafından cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle B.K'ya ait eve götürülmüş olup orada da şiddet, eziyete maruz bırakılmıştır. Yapılan ihbar sonucu derhal Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheliler aynı gece Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmışlardır. Çay Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile şüpheliler B.M.Ç. ve Y.Ç. tutuklanmış, B.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Olaya ilişkin şüpheliler ve suça sürüklenen çocuk hakkında Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cebir, tehdit veya hile kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet etme, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, mala zarar verme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından hazırlanan iddianame Çay Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmiştir."

Sever, elde edilen deliller sonucu tüm şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan, şüpheli Y.Ç. hakkında ise "Cumhurbaşkanına hakaret, Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve müstehcenlik" suçlarından ayrıca soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu F.R.B'yi kemerle darbettikleri ileri sürülen B.M.Ç. (20), Y.Ç. (19) ve B.K. (13) gözaltına alınmış, haklarında adli işlemler yapılan şüphelilerden B.M.Ç. ve Y.Ç. tutuklanmış, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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