Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.47
Dolar
5.74
BIST 100
96,072.99
Altın
1,293.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de halka hitap ediyor
logo
Politika

YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi erteledi

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazını görüşmeyi erteledi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesi beklenecek.

Aylin Sırıklı   | 11.04.2019
YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi erteledi

Ankara

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz süreci dün tamamlandı.

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ye itirazda bulundu.

İtirazları görüşen YSK, bugünkü gündemine, diğer itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye seçimine ilişkin itirazını da almıştı.

Oy sayımının bitmesi beklenecek

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin yapılan görüşme ertelendi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesinin beklenmesine karar verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığına ilişkin itirazın, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin başvuruyu yapmasının ardından birlikte ele alınması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

'Büyükçekmece'de beyan ettikleri nüfus hareketi yok'

'Büyükçekmece'de beyan ettikleri nüfus hareketi yok'

KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilemeyecek

YSK, Yusufeli'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi

Kozan Belediye Başkanlığı Saadet Partisine geçti

Kozan Belediye Başkanlığı Saadet Partisine geçti
YSK'ye 25 ilde itiraz

YSK'ye 25 ilde itiraz
'Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum'

'Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum'