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Politika

Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, telefonla görüştüğü Fransız mevkidaşına, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.

Sarp Özer   | 11.04.2019
Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü.

Akar ve Parly arasındaki görüşmede Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma iş birliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar ayrıca, Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlığı da Fransız Bakan'a iletti.

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