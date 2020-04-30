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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Politika

Yeniden Refah Partisinden Ankara Barosu'na tepki

Yeniden Refah Partisi, Ankara Barosuna tepki göstererek milletin değerlerine yabancı ve düşman olan meslek örgütlerinin içinden çıktıkları toplumun değerleriyle mücadele etmelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fırat Taşdemir   | 30.04.2020
Yeniden Refah Partisinden Ankara Barosu'na tepki

Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın geçen haftaki cuma hutbesi sonrasında Ankara Barosu tarafından hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. 

Baronun insan hakkı ihlalinde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde bulundukları toplumun ortak paydalarını zedeleyenler, o toplumda fitne ve fesada sebebiyet verirler. Milletin değerlerine yabancı ve düşman olan meslek örgütlerinin, kendi görevlerini ifa etme yerine, içinden çıktıkları toplumun değerleri ile mücadeleyi seçmeleri asla kabul edilemeyecek bir husustur. Kendi mensuplarının dahi kabul etmediği ve karşı çıktıkları, hayasız fiili savunması 100 yıllık bir meslek örgütüne hiç yakışmamıştır."

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