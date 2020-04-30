Euro
7.60
Dolar
6.98
BIST 100
101,753.10
Altın
1,713.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Politika

BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fırat Taşdemir   | 30.04.2020
BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 1 Mayıs'ın uzun yıllar marjinal sol gruplar ve terör yandaşları tarafından istismar edildiğini belirtti. 

1 Mayıs'ın Türk-İş ve Hak-İş öcülüğünde amacına uygun bir bayram olarak kutlanmaya başlandığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"1 Mayıs’ın ideolojik bir argüman olmaktan çıkarılıp, tüm emekçilerimizin problemlerinin çözülmesi, haklarının daha ileriye taşınması ve daha mutlu bir geleceğe adım atmaları için çalışıldığı bir platforma dönüşmesini arzu ediyoruz. Hayatlarını helal alın teriyle kazanan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, hayata ve geleceğe baktığımız aydınlık günlere vesile olsun."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya Üniversitesi Hastanesinde 'immün plazma' bağış havuzu oluşturuldu
Tacikistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bini aştı
ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 230 bini aştı

Benzer haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı

BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs mesajı

BBP Genel Başkanı Destici: Dünyanın birçok büyük ülkesi, Türkiye'den yardım bekliyor

BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı