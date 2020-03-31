Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TBMM'de yemin etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Adil Karaismailoğlu kürsüye davet edildi.
Mehmet Cahit Turhan'dan bakanlık görevini devralan Karaismailoğlu'nun yemin etmesinin ardından Bilgiç, birleşime ara verdi.
Genel Kurulda, aranın ardından partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.