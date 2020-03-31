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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TBMM'de yemin etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

İsmail Çimen   | 31.03.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TBMM'de yemin etti Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Adil Karaismailoğlu kürsüye davet edildi. 

Mehmet Cahit Turhan'dan bakanlık görevini devralan Karaismailoğlu'nun yemin etmesinin ardından Bilgiç, birleşime ara verdi.

Genel Kurulda, aranın ardından partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi. 

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