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Politika

TBMM Başkanı Şentop, şehit savcı Kiraz'ı ölümünün 5. yılında andı

TBMM Başkanı Şentop, terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı vefatının 5. yılında andı.

İsmail Çimen   | 31.03.2020
TBMM Başkanı Şentop, şehit savcı Kiraz'ı ölümünün 5. yılında andı Fotoğraf: Orhan Karslı/AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü DHKP/C üyelerince makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı vefatının 5. yılında andı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain teröristlerce makamında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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