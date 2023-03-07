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Politika

Türkiye ile Brunei Darusselam arasında 5 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darusselam Hükümeti arasında arşiv, eğitim, savunma sanayi, kültür ve diplomasi alanında 5 anlaşma imzalandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Türkiye ile Brunei Darusselam arasında 5 anlaşma imzalandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Milli Arşivleri Arasında İşbirliği Protokolü"nü Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ile Brunei Darusselam Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Yang Mulia Pengiran Haji Mohammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Brunei Darusselam Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Brunei Darusselam Eğitim Bakanı Datin Seri Setia Dr Hajah Romaizah binti Haji Md Salleh imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Brunei Darusselam Devleti Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Konulu Niyet Beyanı", Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darusselam Sultanı Majesteleri Yang Di-Pertuan Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Brunei Darusselam Gençlik, Kültür ve Spor Bakanı Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Brunei Darusselam Dışişleri Bakanlığı Arasında İkili İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof imza attı.

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