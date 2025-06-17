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Politika

TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

Aynur Ekiz  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

TBMM

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak İhtisas Komisyonu üyelerinin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.

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Oylamalar sonucunda, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş seçildi.

Yapılan seçimler sonucunda, Anayasa Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanları değişti.

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