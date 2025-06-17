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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

Abdullah Özkul  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in İran'a dönük insanlık dışı saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürüttüğünü belirten Çelik, küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörlerin bir barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurguladığına işaret etti.

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Çelik, bölgedeki tüm kaosun içinde Türkiye'nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliği olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir. Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur. Cumhurbaşkanımız bir yandan İsrail'in İran'a saldırısı karşısında diplomatik çözüm arayışının en güçlü destekçisidir, diğer yandan da İsrail'in savaş politikasını genişleterek dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmasına müsaade edilmemesi gerektiğini tüm görüşmelerinde vurgulamaktadır. Özgür Özel'in sözlerinin siyasi açıdan ve uluslararası gündem açısından bir değeri yok. Fakat böylesi günlerde, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine ve İsrail'in İran'a saldırısı karşısındaki duruşuna saldırması, savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz."

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