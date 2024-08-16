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Politika

TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı

TBMM Genel Kurulundaki arbede dolayısıyla TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.

Kemal Karadağ  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı

TBMM

Genel Kurulun, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesini ele aldığı olağanüstü toplantısındaki usul tartışmaları sırasında yaşanan arbede dolayısıyla belli aralıklarla oturuma ara verildi.

Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup başkanvekillerini görüşmeye davet ettiğini bildirdi.


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