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Politika

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır." açıklamasında bulundu.

Muhammet Tarhan  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi hedef alan sosyal medya paylaşımının "dezenformasyon amaçlı bir iftira" olduğunu belirtti.

Bakanlık, sosyal medya platformu X'teki hesabından, Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'ye yönelik X'teki paylaşımına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın şehit İsmail Haniye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir." ifadesini kullandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Katz, son paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin oğulları arasında ihtilaf yaşandığı iddiasında bulunmuştu.

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