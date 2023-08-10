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Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık'tan gençlere çağrı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, gençlerden devletin yönetimiyle ilgili öneri ve vizyonlarını dilekçe yoluyla Meclis'e iletmelerini istedi.

Aykut Yılmaz  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık'tan gençlere çağrı

TBMM

27. Yasama Dönemi'nde TBMM Dilekçe Komisyonuna 32 bin 521 başvuru yapılırken bunlardan 14 bin 107'si karara bağlandı.

Dilekçe Komisyonuna başvuruların en çok yapıldığı il 5 bin 657 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 3 bin 285 başvuru ile Ankara ve 1474 başvuru ile İzmir takip etti.

27. Yasama Dönemi'nde en az başvuru ise Bayburt'tan geldi. Sadece 24 başvurunun yapıldığı Bayburt'u 28 başvuru ile Tunceli ve 34 başvuru ile Artvin izledi.

AA muhabirine konuşan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, komisyonun tarihçesinin Osmanlı'ya kadar uzandığını, halkın o dönem öneri ve şikayetlerini arzuhal yoluyla iletebildiğini belirtti.

Bu durumun Dilekçe Komisyonunda devam ettiğini söyleyen Karamık, vatandaşların öneri ve şikayetlerini TBMM'nin web sitesi üzerinden, e-mail yoluyla ya da elden yapabildiğini kaydetti.

28. Yasama Dönemi'nde 953 başvuru

28. Yasama Dönemi'nin mayıs ayında başladığını anımsatan Karamık, bu dönemde Komisyona 953 başvuru geldiğini kaydetti.

Gençlere seslenen Karamık, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlık haklarını kullanmalarını, özellikle önerileri varsa dilekçe yoluyla Meclis'e iletmelerini rica ediyorum. Bu sadece şikayet anlamında değil, gençlerin sesini duyurmaları anlamında, devletin yönetimiyle ilgili önerilerini, vizyonlarını iletmeleri anlamında çok değerli bir hak. Dilekçelerini yollasınlar. Biz her dilekçeye cevap vermek zorundayız. Her dilekçe 600 milletvekiline de iletiliyor. Karar cetveli çıkardığımızda biz Meclis'teki tüm milletvekillerine bu konuları iletiyoruz. Tüm milletvekilleri de bilgi sahibi olmuş oluyor."

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