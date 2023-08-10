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Politika

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
AK Parti MYK toplantısı yapıldı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara
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