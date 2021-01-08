TBMM Başkanı Şentop'tan Türksat 5A paylaşımı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, uzaya başarıyla fırlatılan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, uzaya başarıyla fırlatılan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.
Milli gururumuz, Türkiye'nin 5. Nesil Haberleşme Uydusu #Türksat5A uzaya fırlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her alanda olduğu gibi teknolojide de istikbali inşa etmeye devam edecek. pic.twitter.com/jm0YFkQMnC— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 8, 2021
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5. Nesil Haberleşme Uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her alanda olduğu gibi teknolojide de istikbali inşa etmeye devam edecek." ifadelerine yer verdi.
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