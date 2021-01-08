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Politika

Bakan Kurum: İklim Kanunu ile doğamızı koruyacak adımları atacağız

Bakan Kurum, "İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız." dedi.

Mesut Karaduman   | 08.01.2021
Bakan Kurum: İklim Kanunu ile doğamızı koruyacak adımları atacağız

Tekirdağ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp yine şehirlerimizdeki etkilerini en aza indirecek, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız."

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