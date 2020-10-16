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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Markar Eseyan için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, başsağlığı diledi.

Aynur Ekiz   | 16.10.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Markar Eseyan için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, başsağlığı diledi.

Şentop sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AK Parti İstanbul Milletvekili, değerli arkadaşımız, kıymetli entellektüel, vatansever dostumuz Markar Eseyan'ı genç yaşında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Şentop, ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi.

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