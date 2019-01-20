AK Parti'nin 6 ildeki adayları tanıtıldı

AK Parti'nin Düzce ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. AA/Ömer Ürer

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Düzce ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti davasının önemli ve değerli bir dava olduğunu ifade etti.

Usta, Düzce'nin, yaşanan coşku ve heyecanı yine kendisine yakışır bir oy oranıyla 31 Mart akşamı devam ettireceğine inandığını söyledi.

Düzce için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını belirten Usta, 31 Mart seçimlerinde destek istedi.



Konuşmaların ardından Usta, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıkladığı, Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü ile birlikte ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.



Buna göre, Akçakoca'da Cüneyt Yemenici, Cumayeri'nde Recep Tuna, Çilimli'de Muhsin Yavuz, Gölyaka'da Yakup Demircan, Gümüşova'da Ahmet Azap, Kaynaşlı'da Erol Bayraktar, Yığılca'da Muzaffer Yiğit, Beyköy'de Osman Kılıç, Boğaziçi'nde İbrahim Ercan başkan adayı gösterildi.

Amasya

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Amasya il, ilçe ve belde belediye başkan adayı tanıtım toplantısında, yerel seçimlere kısa süre kaldığını, her bir günün, saatin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"AK Parti'nin yüce Allah'ın inayetiyle daha sonra da aziz milletin desteği ve duası ile çıktığı kutlu yolda şimdi de yeni bir zafere imza atmak için kolları sıvadığını" ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren her zaman aziz milletimizin bizlere çizmiş olduğu rota ve istikamet doğrultusunda siyaset yapmış bir partiyiz. AK Parti, muhafazakar demokrat siyaset kimliğe sahip olan, insanı merkeze alan, hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmek. AK Parti, herhangi bir ideolojinin, izmin, bölgenin, zümrenin partisi değildir. AK Parti doğusuyla batısıyla güneyiyle kuzeyiyle 81 vilayetiyle 81 milyonun partisidir."



Konuşmaların ardından daha önce açıklanan Amasya belediye başkan adayı Cafer Özdemir, 6 ilçe ile 1 belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Toplantıya, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil veHasan Çilez ile partiler katıldı.

Tokat

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tokat belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Tokat'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muğla

Büyükgümüş, seçim dönemlerinde her nefsin imtihan edildiğini kaydederek, "Burada aday olan kardeşlerimizi, aday adayı olan kardeşlerimizi büyük bir imtihan beklediğini ifade etmek istiyorum. Aday olan kardeşlerim yarın aday adayı olan arkadaşları ile mutlaka bir araya gelmeli." diye konuştu.Programda, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat da konuşma yaptı.Aday tanıtım törenine çok sayıda partili katıldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, "AK Parti Muğla Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Muğla'nın 31 Mart seçimlerine büyük bir coşkuyla hazırlandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın da önemine değinen Eseyan, "Bütün dünyanın gözü Cumhur İttifakı'nın üzerindedir. Bu ittifak ülkenin kaderini belirlediği gibi aynı zamanda bölgenin de kaderini belirleyen bir ittifaktır. Dolayısıyla milletin kurduğu bir ittifaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatını iletmekle görevlendirildim. Bu ittifaka zarar vermeye çalışanlar bizden değildir. Bu konuda çok hassas olduğumuzu da söylemek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mehmet Nil Hıdır tanıtıldı.

AK Parti, 11 ilçede aday gösterirken Datça ve Ortaca'da MHP adaylarını destekleyecek.

Törende tanıtılan adaylar şu isimlerden oluşuyor:

"Bodrum Tahir Ateş, Dalaman Muhammet Karakuş, Fethiye Muhittin Kayabaş, Kavaklıdere Mehmet Demir, Köyceğiz Kamil Ceylan, Marmaris Serkan Yazıcı, Menteşe Gültekin Akça, Milas Barış Saylak, Seydikemer Yakup Otgöz, Ula İsmail Akkaya, Yatağan Mustafa Toksöz, Datça MHP Adayı Feyzullah Gülada, Ortaca MHP Adayı Recep Güneş."

Osmaniye

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Osmaniye'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Osmaniye'nin düşmana geçit vermeyen bir kale, Osmaniyelilerin de Türkiye sevdalısı insanlar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinde AK Parti kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP kadrolarının da taşın altına elini koyduğunu aktaran Yavuz, şunları söyledi:

"Dün Alparslan, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Abdulhamit ve Mustafa Kemal Atatürk kimlerle mücadele ettiyse biz de 15 Temmuz'da onlarla mücadele ettik. Oyun aynı, hedef aynı. Sadece senaryo ve oyuncular değişti. Halen 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Devletin bekası tarafında AK Parti ve MHP dururken, karşımızda ana muhalefet ve kol kola girdikleri bölücü örgütün siyasi uzantıları var. Milletimiz bu net fotoğrafa bakarak tercihini yapacaktır."

Konuşmalarından ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti'nin Osmaniye'nin ilçelerindeki adayları şöyle:

"Bahçe - İbrahim Baz, Düziçi - Ökkeş Namlı, Kadirli - Mustafa Büyükbozdoğan, Sumbas - Zeki Demiroğlu, Hasanbeyli - Şevket Yumrutepe, Toprakkale - Mehmet Daşöz."

Isparta

AK Parti MKYK Üyesi Tuğba Işık Ercan, partisinin Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini" hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıttığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinde, kaynak tüketen değil kaynak üreten, hırsla değil azimle çalışan, insanı hor gören değil, insanı baş tacı kılan, gönüllere dokunan bir belediyecilik anlayışının bulunduğunu ifade eden Ercan, 2002 yılından itibaren Türkiye'nin, yerel yönetimlerde AK Parti hizmetleriyle tanıştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'in yanı sıra 12 ilçe ve 10 beldenin belediye başkan adayları salondakilere tanıtıldı.