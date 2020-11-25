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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı.

Sinan Uslu   | 25.11.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, fethedildiği 1361'den bu yana Avrupa'ya açılan bir merkez olan Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladığını ifade etti.

Şentop, "Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Edirne Müdafi Şükrü Paşa'yı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." paylaşımında bulundu.


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