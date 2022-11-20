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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Nogay   | 20.11.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, her çocuğun hakkının, mutluluğunun, esenliğinin, yüksek yararının hiçbir ayrım olmaksızın korunduğu ve bütün insanlığın en öncelikli gayesi olduğu bir dünyanın, en büyük dilekleri, en yüce gayretleri olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, "Kuruluşu çocuklara armağan bir bayram olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, ülkemiz ve yüce Türk milletimiz, dünyanın bütün çocuklarının huzuru, sağlığı ve mutluluğu adına ve 'daima çocuklardan yana' mücadelesini, hiç vazgeçmeden sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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