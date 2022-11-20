TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, her çocuğun hakkının, mutluluğunun, esenliğinin, yüksek yararının hiçbir ayrım olmaksızın korunduğu ve bütün insanlığın en öncelikli gayesi olduğu bir dünyanın, en büyük dilekleri, en yüce gayretleri olduğunu vurguladı.
Her çocuğun hakkının, mutluluğunun, esenliğinin ve yüksek yararının hiç bir ayrım olmaksızın korunduğu ve bütün insanlığın en öncelikli gayesi olduğu bir dünya…— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 20, 2022
En büyük dileğimiz ve en yüce gayretimiz.#20KasımDünyaÇocukHaklarıGünü pic.twitter.com/wqnMsc5tcM
TBMM Başkanı Şentop, "Kuruluşu çocuklara armağan bir bayram olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, ülkemiz ve yüce Türk milletimiz, dünyanın bütün çocuklarının huzuru, sağlığı ve mutluluğu adına ve 'daima çocuklardan yana' mücadelesini, hiç vazgeçmeden sürdürecektir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.