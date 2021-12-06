2022 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.
Aralıksız 12 gün sürecek Bütçe görüşmeleri, 17 Aralık Cuma günü sona erecek. Görüşmelerde, 225 kamu idaresinin bütçesi, 226 kamu idaresinin kesin hesabı ile 198 Sayıştay raporu ele alınacak.
Liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan Genel Kurul Salonu'ndaki yerlerini aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.