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Politika

TBMM Başkanı Şentop şehit iki asker için başsağlığı diledi

İsmail Çimen   | 30.04.2021
TBMM Başkanı Şentop şehit iki asker için başsağlığı diledi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit iki asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak ve Hakkari’de düzenlenen operasyonda yaralanarak hastanede tedavi gören Mehmet Kırmızı şehadete yükseldi. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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